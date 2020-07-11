В городе продолжаются массовые работы по обновлению асфальта. Список ремонтируемых в настоящее время объектов пополнился еще двумя улицами в Орджоникидзевском и Октябрьском районах.
Еще две улицы Уфы перекроют в связи с ремонтом
До 30 сентября 2020 года продлится ремонт проезжей части улицы Новогорной на участке от бульвара Саид-Галиева до Шафиева.
Также до 30 сентября будут вестись работы на улице Путейской в Орджоникидзевском районе от Ульяновых до административного здания, расположенного по адресу улица Путейская, 1/4.
В обоих случаях на первом этапе перекроют половину проезжей части, а во время укладки асфальта улицы будут закрыты полностью.
Кроме того, мэрия напоминает о том, что продолжается ремонт дороги Уфа-Нагаево от улицы Бородинской до М-5. До 31 августа 2021 года этот участок будет проблемным для проезда в пиковые часы.
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