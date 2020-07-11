Еще две улицы Уфы перекроют в связи с ремонтом

До 30 сентября 2020 года продлится ремонт проезжей части улицы Новогорной на участке от бульвара Саид-Галиева до Шафиева.

Также до 30 сентября будут вестись работы на улице Путейской в Орджоникидзевском районе от Ульяновых до административного здания, расположенного по адресу улица Путейская, 1/4.

В обоих случаях на первом этапе перекроют половину проезжей части, а во время укладки асфальта улицы будут закрыты полностью.

Кроме того, мэрия напоминает о том, что продолжается ремонт дороги Уфа-Нагаево от улицы Бородинской до М-5. До 31 августа 2021 года этот участок будет проблемным для проезда в пиковые часы.