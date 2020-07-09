В Уфе снова можно прокатиться на теплоходе по реке Белой

С начала июля 2020 года часовые рейсы совершает теплоход «Мираж». Судно отплывает в будние дни в 12.30 и в выходные в 11.00 с причала неподалеку от бассейна «Юность» (улица Набережная, 122).

Взрослый билет обойдется в 400 рублей, детские и пенсионные – 300 рублей. Последний рейс заканчивается в 22.00.

«Мираж» 1956 года выпуска был выкуплен компанией «Речфлот» в 2018 году, когда распродавался флот обанкротившегося «Башкирского речного пароходства».

Теплоход простаивал несколько лет, и после выкупа его отремонтировали и модернизировали за счет частного инвестора. В ходе модернизации увеличилась вместимость судна с 54 до 75 человек, на носу появилась обзорная площадка.

Еще два теплохода из бывшего флота – «Чайка» и «Капитан Исламов» – сейчас простаивают. Возможно, в скором времени они присоединятся к регулярным рейсам.