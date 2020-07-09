Открывшийся в сквере «Дубки» фонтан работает в двух режимах – обычном и светомузыкальном. Второй можно будет увидеть только полчаса в день.
График работы фонтана «Танцующие журавли»
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ufacity.info
Фонтан работает по следующему графику:
– ежедневно с 10.00 до 24.00 – будет включен основной пешеходный фонтан.
– ежедневно с 21.30 до 22.00 – светомузыкальное шоу.
Фонтан «Танцующие журавли» торжественно открылся 30 июня, но уже через несколько дней его выключили и обнесли предупреждающей лентой.
В мэрии города пояснили, что фонтан отключили по техническим причинам, и что периодически он будет выключаться, так как это сложное сооружение, требующее обслуживания.
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