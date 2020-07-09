График работы фонтана «Танцующие журавли»

Фонтан работает по следующему графику:

– ежедневно с 10.00 до 24.00 – будет включен основной пешеходный фонтан.

– ежедневно с 21.30 до 22.00 – светомузыкальное шоу.

Фонтан «Танцующие журавли» торжественно открылся 30 июня, но уже через несколько дней его выключили и обнесли предупреждающей лентой.

В мэрии города пояснили, что фонтан отключили по техническим причинам, и что периодически он будет выключаться, так как это сложное сооружение, требующее обслуживания.