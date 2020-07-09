Вслед за закрытием Комсомольской перекроют и участок примыкающей к ней улицы 8 Марта. В ближайшее время эта линия, идущая параллельно проспекту Октября, будет практически полностью непригодна для движения.
В Уфе закроют движение транспорта по одной из улиц
В период с 21.00 13 июля до 21.00 19 июля будет закрыто движение транспорта по улице 8 Марта на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до Владивостокской.
На этом отрезке будут менять трубопровод центрального отопления, работы ведет МУП «Уфимские инженерные сети».
На сегодняшний день в Уфе полностью перекрыта также часть улицы Ветошникова в Кировском районе. До первого сентября будет закрыт участок Комсомольской от Города Галле до 50 лет СССР.
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