В Уфе закроют движение транспорта по одной из улиц

В период с 21.00 13 июля до 21.00 19 июля будет закрыто движение транспорта по улице 8 Марта на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до Владивостокской.

На этом отрезке будут менять трубопровод центрального отопления, работы ведет МУП «Уфимские инженерные сети».

На сегодняшний день в Уфе полностью перекрыта также часть улицы Ветошникова в Кировском районе. До первого сентября будет закрыт участок Комсомольской от Города Галле до 50 лет СССР.