Предпринимателям Башкортостана компенсируют расходы на профилактику Covid-19

Заявку на выплаты можно будет подать в ФНС с 15 июля по 15 августа, суммы – 15 тысяч рублей на первоначальные расходы, плюс еще 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника.

На субсидии могут рассчитывать предприниматели «в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта, дополнительного образования».

Предполагается, что в России поддержку получат порядка 500 тысяч организаций, в которых занято около 1,8 миллиона человек.