Государственная инспекция труда анонсировала дату начала приема заявок на дополнительные субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также социально-ориентированных НКО.
Предпринимателям Башкортостана компенсируют расходы на профилактику Covid-19
Заявку на выплаты можно будет подать в ФНС с 15 июля по 15 августа, суммы – 15 тысяч рублей на первоначальные расходы, плюс еще 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника.
На субсидии могут рассчитывать предприниматели «в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта, дополнительного образования».
Предполагается, что в России поддержку получат порядка 500 тысяч организаций, в которых занято около 1,8 миллиона человек.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.