В Уфе построят еще несколько многоуровневых паркингов

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на источники в администрации города, планируется строительство многоуровневых паркингов общей вместимостью 12,8 тысячи машино-мест.

Всего на территории Уфы оборудовано 167,6 тысячи парковочных мест, это в три раза меньше численности автопарка. Согласно статистике, Уфа нуждается еще примерно в 440 тысячах парковочных мест.

К сожалению, реальный спрос на многоуровневые парковки в городе невелик из-за высокой стоимости. На сегодняшний день в Уфе строится также два роботизированных паркинга, одно место в них обойдется примерно в миллион рублей.