Мэрия Уфы определила территории для строительства новых вместительных парковок. Сейчас в городе остро ощущается нехватка парковочных мест.
В Уфе построят еще несколько многоуровневых паркингов
Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на источники в администрации города, планируется строительство многоуровневых паркингов общей вместимостью 12,8 тысячи машино-мест.
Всего на территории Уфы оборудовано 167,6 тысячи парковочных мест, это в три раза меньше численности автопарка. Согласно статистике, Уфа нуждается еще примерно в 440 тысячах парковочных мест.
К сожалению, реальный спрос на многоуровневые парковки в городе невелик из-за высокой стоимости. На сегодняшний день в Уфе строится также два роботизированных паркинга, одно место в них обойдется примерно в миллион рублей.
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