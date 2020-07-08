В Уфе перекрыли движение транспорта по одной из улиц

На улице Ветошникова ремонтируются сразу два участка – от Чернышевского до Воровского и от Революционной до Достоевского.

До 10 июля 2020 года будет полностью перекрыта проезжая часть на участке от Чернышевского до Воровского в связи с заменой асфальта. Также на этом отрезке заменят бордюры, отремонтируют тротуары и обустроят технические полосы.

Ремонт улицы Ветошникова входит в проект «Улица Победы», который предусматривает обновление городских улиц, названных в честь Дня Победы или героев и участников Великой Отечественной войны, в 83 регионах страны.