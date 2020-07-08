В Кировском районе Уфы полностью закрыли проезжую часть на участке протяженностью 650 метров: ведутся работы по нацпроекту.
В Уфе перекрыли движение транспорта по одной из улиц
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unsplash.com/@luandmario
На улице Ветошникова ремонтируются сразу два участка – от Чернышевского до Воровского и от Революционной до Достоевского.
До 10 июля 2020 года будет полностью перекрыта проезжая часть на участке от Чернышевского до Воровского в связи с заменой асфальта. Также на этом отрезке заменят бордюры, отремонтируют тротуары и обустроят технические полосы.
Ремонт улицы Ветошникова входит в проект «Улица Победы», который предусматривает обновление городских улиц, названных в честь Дня Победы или героев и участников Великой Отечественной войны, в 83 регионах страны.
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