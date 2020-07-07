Фонтан «Танцующие журавли» в Уфе будут отключать по расписанию

Седьмого июля на оперативном совещании в мэрии города пояснили, что фонтан отключили по техническим причинам, и что периодически он будет выключаться, так как это сложное сооружение, требующее обслуживания.

Отключать его будут в определенное время, чтобы к пиковым часам все работы по обслуживанию были завершены. Вероятно, вчера эти работы проводились в связи с тем, что намечался дождь и притока гуляющих не ожидалось. График отключения опубликуют на сайте мэрии позже.

Композиция «Танцующие журавли» теперь украшает пешеходный фонтан в сквере «Дубки», торжественное открытие состоялось 30 июня. Как ожидается, в этом сквере в скором времени начнут проводить тематические мероприятия.