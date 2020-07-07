Правительство республики провело совещание по развитию общественных пространств в Уфе. В том числе обсудили мероприятия возле «Танцующих журавлей» и открытие набережной.
Стало известно, когда откроются уфимская набережная и парк «Кашкадан»
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– Работы по обновлению уфимской набережной завершатся первого августа.
– Благоустройство парка «Кашкадан» завершится до конца 2020 года.
– В сквере «Дубки», где недавно заработал фонтан «Танцующие журавли», будут проводить тематические мероприятия. Также на его территории усилят борьбу с несанкционированной торговлей.
– Идущие сейчас работы перед Городским дворцом культуры завершат этой осенью.
– В ближайшие два года наведут порядок в парках Баланово, Центральном и на Теплом озере.
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