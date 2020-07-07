Стало известно, когда откроются уфимская набережная и парк «Кашкадан»

– Работы по обновлению уфимской набережной завершатся первого августа.

– Благоустройство парка «Кашкадан» завершится до конца 2020 года.

– В сквере «Дубки», где недавно заработал фонтан «Танцующие журавли», будут проводить тематические мероприятия. Также на его территории усилят борьбу с несанкционированной торговлей.

– Идущие сейчас работы перед Городским дворцом культуры завершат этой осенью.

– В ближайшие два года наведут порядок в парках Баланово, Центральном и на Теплом озере.