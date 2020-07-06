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Один из фитнес-клубов Уфы закрылся на карантин по Covid-19

Руководство фитнес-клуба решило провести полную дезинфекцию после того, как стало известно, что один из его клиентов контактировал с больным коронавирусом.

Фитнес-клуб Fitness Hall, расположенный в ЦТиР «Мир», откроется не раньше 18 июля. Руководство клуба напоминает правила посещения спортивных центров:

– требуется носить маску и перчатки (заниматься физическими упражнениями допустимо без маски);

– необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра;

– гостям с симптомами ОРВИ вход запрещен;

– лучше избегать рукопожатий;

– использовать только личную бутылку для питья воды;

– тщательно мыть руки с мылом;

– использовать антисептик.

ufasobakaru,
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