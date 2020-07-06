5 уфимских детсадов получат гранты до 8 миллионов рублей

Всего в конкурсе Министерства образования и науки приняли участие 16 частных детсадов, пять уфимских признаны победителями.

Дооснащение этих учреждений позволит увеличить количество принимаемых ими ежедневно детей в возрасте от полутора до трех лет.

– «Я – гений» – 8,1 миллиона рублей, 66 новых мест;

– МФДЦ «Софи» – 6,7 миллиона рублей, 54 места;

– «Буратино» – 4,4 миллиона рублей, 36 мест;

– детсад «Софи» Анастасии Кузьминой – 2,9 миллиона рублей, 24 места;

– «Радуга Уфа» – 2,5 миллиона рублей, 20 мест.