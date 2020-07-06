Гранты выдаются на конкурсной основе. Деньги пойдут на оснащение частных детсадов и повышение квалификации воспитателей и руководителей.
5 уфимских детсадов получат гранты до 8 миллионов рублей
Всего в конкурсе Министерства образования и науки приняли участие 16 частных детсадов, пять уфимских признаны победителями.
Дооснащение этих учреждений позволит увеличить количество принимаемых ими ежедневно детей в возрасте от полутора до трех лет.
– «Я – гений» – 8,1 миллиона рублей, 66 новых мест;
– МФДЦ «Софи» – 6,7 миллиона рублей, 54 места;
– «Буратино» – 4,4 миллиона рублей, 36 мест;
– детсад «Софи» Анастасии Кузьминой – 2,9 миллиона рублей, 24 места;
– «Радуга Уфа» – 2,5 миллиона рублей, 20 мест.
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