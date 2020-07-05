Индекс восстановления после пандемии коронавируса составил сервис «2ГИС». Он показывает, насколько вернулась потребительская активность населения крупных городов.
Уфа на 90% восстановилась после пандемии
В Уфе индекс восстановления на пятое июля составил 90% (-0,2% за сутки). Это средний показатель в округе: в Екатеринбурге (79%), Казани (88%) и Челябинске (88%) ситуация хуже, а в Магнитогорске (100%) и Набережных Челнах (99%) – лучше. Месяц назад, пятого июня, индекс Уфы составил 79%.
Огромный скачок совершил город Сочи: после снятия ограничений и с началом туристического сезона потребительская активность в нем скакнула с 45% до 135% за месяц.
Основные характеристики в этом индексе – поиск тех или иных услуг и товаров, а также адресов организаций, в которых эти услуги и товары можно приобрести. Сегодняшние показатели сравниваются с теми, которые были до введения жестких ограничений по коронавирусу.
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