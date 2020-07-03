18+

В Уфе состоится праздничный салют

Второго июля президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении 20 российским городам, в том числе и Уфе, почетных званий «Город трудовой доблести».

Праздничный салют в честь присвоения почетного звания в Уфе состоится третьего июля на площади имени Ленина в 23.00.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях». Его установили федеральным законом в марте 2020 года. 

Помимо Уфы, салюты пройдут или уже прошли в Нижнем Новгороде, Магнитогорске, Саратове, Челябинске, Новосибирске, Ижевске, Казани и других городах.

Павел Авдеев,
Комментарии

Наши проекты