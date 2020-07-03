Второго июля президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении 20 российским городам, в том числе и Уфе, почетных званий «Город трудовой доблести».
В Уфе состоится праздничный салют
Праздничный салют в честь присвоения почетного звания в Уфе состоится третьего июля на площади имени Ленина в 23.00.
Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях». Его установили федеральным законом в марте 2020 года.
Помимо Уфы, салюты пройдут или уже прошли в Нижнем Новгороде, Магнитогорске, Саратове, Челябинске, Новосибирске, Ижевске, Казани и других городах.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.