В Уфе ограничили движение транспорта по двум улицам

В связи с реконструкцией улицы Комсомольской до 24.00 24 июля 2020 года будет закрыто движение по четырем полосам улицы Бессонова на участке от дома №2 до пересечения с Заводской.

Также до 12 октября будут вестись ремонтные работы на улице Ленина. Движение транспорта будет ограничено на участке от Пушкина до бульвара Ибрагимова: на первом этапе перекроют одну полосу, на втором – половину проезжей части.

На время закрытия схема движения общественного транспорта будет меняться. Через этот участок проходит более 15 маршрутов автобусов, в том числе №272, №228, №216 и №266.