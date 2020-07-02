В торговых центрах Башкортостана открываются рестораны и кафе

Разрешили прием гостей кафе, ресторанам, барам и другим заведениям, расположенным на территории торгово-развлекательных центров.

Однако это касается только заведений, имеющих обособленные залы, то есть не распространяется на фуд-корты. Кафе, расположенным на фуд-кортах, с первого июля разрешено работать только на доставку.

Торговые центры в Башкортостане работают с начала июня, в них должны соблюдаться масочный и санитарный режимы, а также ограничения по количеству присутствующих в зале.