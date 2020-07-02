Новые поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности по коронавирусу разрешают работу некоторых заведений общепита.
В торговых центрах Башкортостана открываются рестораны и кафе
Разрешили прием гостей кафе, ресторанам, барам и другим заведениям, расположенным на территории торгово-развлекательных центров.
Однако это касается только заведений, имеющих обособленные залы, то есть не распространяется на фуд-корты. Кафе, расположенным на фуд-кортах, с первого июля разрешено работать только на доставку.
Торговые центры в Башкортостане работают с начала июня, в них должны соблюдаться масочный и санитарный режимы, а также ограничения по количеству присутствующих в зале.
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