Глава республики Радий Хабиров отметил потенциал уфимской набережной для проведения массовых мероприятий и рассказал о том, когда на ней завершатся ремонтные работы.
Массовые мероприятия в Уфе будут проводиться на новой набережной
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ufacity.info
«Впервые мы провели большие мероприятия, посвященные Дню молодежи, это было первое празднование на набережной Уфы.
Я в очередной раз убедился, что набережная обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать одним из самых любимых и удобных мест для отдыха горожан и проведения масштабных мероприятий.
Поэтому надеюсь, что завтра-послезавтра все основные работы там завершат, и мы ее пустим в эксплуатацию, чтобы она начинала работать», – сказал Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.
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