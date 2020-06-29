Массовые мероприятия в Уфе будут проводиться на новой набережной

«Впервые мы провели большие мероприятия, посвященные Дню молодежи, это было первое празднование на набережной Уфы.

Я в очередной раз убедился, что набережная обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать одним из самых любимых и удобных мест для отдыха горожан и проведения масштабных мероприятий.

Поэтому надеюсь, что завтра-послезавтра все основные работы там завершат, и мы ее пустим в эксплуатацию, чтобы она начинала работать», – сказал Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.