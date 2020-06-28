Мэр Уфы Ульфат Мустафин на проектном семинаре, посвященном развитию парка имени Лесоводов Башкортостана, разъяснил планы администрации касательно благоустройства этой зоны отдыха.
Стало известно, что будет с лесопарком имени Лесоводов Башкортостана
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Общественные обсуждения состоялись сегодня, 28 июня. Ульфат Мустафин успокоил общественников: никакой застройки на территории парка Лесоводов Башкортостана не планируется.
Масштабных преобразований тоже не будет, в целом парк в любом случае сохранит привычный для отдыхающих внешний облик. Семинар был организован для того, чтобы наладить диалог между жителями города и экспертами, которые прибыли в том числе из Москвы, и улучшить некоторые аспекты лесопарка.
Результаты проектного семинара озвучат на международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», который пройдет 30 июня в Уфе. Подробно об этом форуме мы писали ранее.
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