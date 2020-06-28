Стало известно, что будет с лесопарком имени Лесоводов Башкортостана

Общественные обсуждения состоялись сегодня, 28 июня. Ульфат Мустафин успокоил общественников: никакой застройки на территории парка Лесоводов Башкортостана не планируется.

Масштабных преобразований тоже не будет, в целом парк в любом случае сохранит привычный для отдыхающих внешний облик. Семинар был организован для того, чтобы наладить диалог между жителями города и экспертами, которые прибыли в том числе из Москвы, и улучшить некоторые аспекты лесопарка.

Результаты проектного семинара озвучат на международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», который пройдет 30 июня в Уфе. Подробно об этом форуме мы писали ранее.