Мэр Уфы Ульфат Мустафин провел совещание по созданию первого полноценного автокинотеатра в городе. Его решили открыть в связи с невозможностью проведения массовых мероприятий.
Уфимский автокинотеатр под открытым небом: первые подробности
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tmj4.com
Автокинотеатр под открытым небом расположится в центральном парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури, вдали от жилых домов, на месте, где установлена площадка для картинга, а зимой заливается каток.
Картинг в этом месте сохранится: покататься можно будет в дневное время. Для посетителей кинотеатра подготовят навигацию и парковочные места на 54 автомобиля.
В кинотеатре установят светодиодный экран последнего поколения. Звуковой ряд будет передаваться в аудиосистемы автомобилей. Рядом расположится фудкорт.
На сегодняшний день уже готова площадка под установку экрана, монтажные работы планируют завершить в начале июля 2020 года.
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