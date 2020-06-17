Уфимский автокинотеатр под открытым небом: первые подробности

Автокинотеатр под открытым небом расположится в центральном парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури, вдали от жилых домов, на месте, где установлена площадка для картинга, а зимой заливается каток.

Картинг в этом месте сохранится: покататься можно будет в дневное время. Для посетителей кинотеатра подготовят навигацию и парковочные места на 54 автомобиля.

В кинотеатре установят светодиодный экран последнего поколения. Звуковой ряд будет передаваться в аудиосистемы автомобилей. Рядом расположится фудкорт.

На сегодняшний день уже готова площадка под установку экрана, монтажные работы планируют завершить в начале июля 2020 года.