Запущена интерактивная карта дорожного ремонта в Уфе

По этой карте удобно планировать маршрут, чтобы избежать застревания в пробке. Также на ней есть вся необходимая информация о ремонте.

Посмотреть карту можно по этой ссылке. Оранжевым цветом обозначены участки, на которых ведутся работы и возможны ограничения движения транспорта. Красный цвет означает, что улица перекрыта плоностью, синий – что работа еще не началась, но начнется вскоре.

Кликнув по той или иной ремонтируемой улице, вы можете получить информацию о заказчике ремонта, подрядной организации и сроке проведения работ.