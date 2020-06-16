Мэрия Уфы запустила специальную карту для отслеживания ремонтируемых участков дороги и ограничений движения транспорта.
Запущена интерактивная карта дорожного ремонта в Уфе
По этой карте удобно планировать маршрут, чтобы избежать застревания в пробке. Также на ней есть вся необходимая информация о ремонте.
Посмотреть карту можно по этой ссылке. Оранжевым цветом обозначены участки, на которых ведутся работы и возможны ограничения движения транспорта. Красный цвет означает, что улица перекрыта плоностью, синий – что работа еще не началась, но начнется вскоре.
Кликнув по той или иной ремонтируемой улице, вы можете получить информацию о заказчике ремонта, подрядной организации и сроке проведения работ.
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