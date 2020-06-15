Сразу два участка загруженной трафиком улицы Уфы останутся закрытыми в ближайшее время. Так что решения проблемы пробок в пиковые часы на проспекте Октября пока не предвидится.
В Уфе на полгода ограничили движение транспорта по одной из улиц
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ufacity.info
На участке улицы Комсомольской от бульвара Хадии Давлетшиной до Бессонова ограничение движения транспорта по четырем полосам проезжей части продлевается до 15 июля 2020 года.
Сейчас там заменяют бордюры и обустраивают техническую полосу, также планируется укладка еще одного слоя асфальтового покрытия.
На участке Комсомольской от 50 лет СССР до Шафиева движение транспорта по двум полосам будет закрыто до первого декабря 2020 года. Сейчас рабочие монтируют на этом отрезке ливневую канализацию и переобустраивают инженерные коммуникации.
По итогам реконструкции на Комсомольской появятся велодорожки, камеры видеонаблюдения и новые остановочные павильоны, также обновят освещение и дорожные указатели.
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