В Уфе на полгода ограничили движение транспорта по одной из улиц

На участке улицы Комсомольской от бульвара Хадии Давлетшиной до Бессонова ограничение движения транспорта по четырем полосам проезжей части продлевается до 15 июля 2020 года.

Сейчас там заменяют бордюры и обустраивают техническую полосу, также планируется укладка еще одного слоя асфальтового покрытия.

На участке Комсомольской от 50 лет СССР до Шафиева движение транспорта по двум полосам будет закрыто до первого декабря 2020 года. Сейчас рабочие монтируют на этом отрезке ливневую канализацию и переобустраивают инженерные коммуникации.

По итогам реконструкции на Комсомольской появятся велодорожки, камеры видеонаблюдения и новые остановочные павильоны, также обновят освещение и дорожные указатели.