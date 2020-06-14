С понедельника отключат воду в пяти районах Уфы

15 июня

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Улица Чехова – дома 1, 1а, 1б, 3, 4, 6, 8.

Улица Мечникова – дома 2/1, 4, 5.

Улица Пришкольная – дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 25.

Улица Тбилисская – дом 27.

Улица Пограничников – дома 1, 3а.

Улица Сосновская – дома 1/1, 1/1, 1/3, 3/2.

16 июня

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 23.30:

Улица Комсомольская – дома 113, 125, 126, 127, 131а, 133.

Улица Ростовская – дома 20к1, 20к2, 22, 22/1.

Улица Рязанская – дома 12/3, 14, 47а.

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Вологодская – дома 20, 20/1, 20/2, 22.

Улица Уссурийская – дома 33, 33а.

Улица Лермонтова – дом 24.

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:

Улица Интернациональная – дома 65, 65/1, 67.

Улица Победы – дома 3/1, 3/2.

Улица Нежинская – дом 42а.

16-17 июня

Кировский район, холодная вода, с 11.00 16 июня до 10.00 17 июня:

Улица Посадская – дома 9, 9/1, 9а, 16, 18, 20, 22, 22в, 26, 28.

Улица Заки Валиди – дом 85/1.

Улица Октябрьской революции – дом 78/2.

17 июня

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:

Улица Рыльского – дома 25, 27, 29, 29/1.

Улица Набережная – дома 37, 37/1.

17-18 июня

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.00 17 июня до 9.00 18 июня:

Уфимское шоссе – дома 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 20, 20/1, 22, 22/1.

Улица Новоженова – дом 26.

Улица Адмирала Макарова – дом 8.

18 июня

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Кольцевая – дома 162, 164, 164б, 166.

Улица Черниковская – дом 59.

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:

Улица Рыльского – дома 18, 20, 20/1, 20/2, 24, 24/1, 24/2, 26, 28.

Улица Гагарина – дома 36/1, 38, 40.

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Улица Летчиков – дома 4/1, 4/2, 4/3, 4/4.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Улицы Мингажева и Кустарная – РКБ имени Куватова, корпуса № 4, 5, 9, 13, акушерско-гинекологический корпус – частично.