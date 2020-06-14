Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 15 по 21 июня 2020 года.
С понедельника отключат воду в пяти районах Уфы
15 июня
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Улица Чехова – дома 1, 1а, 1б, 3, 4, 6, 8.
Улица Мечникова – дома 2/1, 4, 5.
Улица Пришкольная – дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 25.
Улица Тбилисская – дом 27.
Улица Пограничников – дома 1, 3а.
Улица Сосновская – дома 1/1, 1/1, 1/3, 3/2.
16 июня
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 23.30:
Улица Комсомольская – дома 113, 125, 126, 127, 131а, 133.
Улица Ростовская – дома 20к1, 20к2, 22, 22/1.
Улица Рязанская – дома 12/3, 14, 47а.
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Вологодская – дома 20, 20/1, 20/2, 22.
Улица Уссурийская – дома 33, 33а.
Улица Лермонтова – дом 24.
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:
Улица Интернациональная – дома 65, 65/1, 67.
Улица Победы – дома 3/1, 3/2.
Улица Нежинская – дом 42а.
16-17 июня
Кировский район, холодная вода, с 11.00 16 июня до 10.00 17 июня:
Улица Посадская – дома 9, 9/1, 9а, 16, 18, 20, 22, 22в, 26, 28.
Улица Заки Валиди – дом 85/1.
Улица Октябрьской революции – дом 78/2.
17 июня
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Улица Рыльского – дома 25, 27, 29, 29/1.
Улица Набережная – дома 37, 37/1.
17-18 июня
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.00 17 июня до 9.00 18 июня:
Уфимское шоссе – дома 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 20, 20/1, 22, 22/1.
Улица Новоженова – дом 26.
Улица Адмирала Макарова – дом 8.
18 июня
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Кольцевая – дома 162, 164, 164б, 166.
Улица Черниковская – дом 59.
Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:
Улица Рыльского – дома 18, 20, 20/1, 20/2, 24, 24/1, 24/2, 26, 28.
Улица Гагарина – дома 36/1, 38, 40.
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Улица Летчиков – дома 4/1, 4/2, 4/3, 4/4.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Улицы Мингажева и Кустарная – РКБ имени Куватова, корпуса № 4, 5, 9, 13, акушерско-гинекологический корпус – частично.
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