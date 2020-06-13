Оператор теплосетей ООО «БашРТС» сообщил о переносе дат проведения ремонтных работ в Уфе и других городах республики.
«БашРТС» меняет график отключения горячей воды
Изменение графика связано с необходимостью оптимизации региональных программ со стороны муниципалитета, что повлекло за собой изменение хода ремонтных работ.
Актуальные графики отключения горячей воды в Уфе, Агидели, Благовещенске, Ишимбае, Нефтекамске, Салавате, Сибае и Стерлитамаке можно посмотреть на официальном сайте. Для этого надо выбрать свой населенный пункт, открыть скачавшийся файл и найти в нем свой адрес.
В этом году в большинстве районов Уфы первая волна отключений горячей воды уже прошла, во многих домах до середины сентября отключат еще по крайней мере один раз на несколько дней.
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