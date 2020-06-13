«БашРТС» меняет график отключения горячей воды

Изменение графика связано с необходимостью оптимизации региональных программ со стороны муниципалитета, что повлекло за собой изменение хода ремонтных работ.

Актуальные графики отключения горячей воды в Уфе, Агидели, Благовещенске, Ишимбае, Нефтекамске, Салавате, Сибае и Стерлитамаке можно посмотреть на официальном сайте. Для этого надо выбрать свой населенный пункт, открыть скачавшийся файл и найти в нем свой адрес.

В этом году в большинстве районов Уфы первая волна отключений горячей воды уже прошла, во многих домах до середины сентября отключат еще по крайней мере один раз на несколько дней.