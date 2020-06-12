Ранее уфимский стрит-арт-художник Олег Кайбышев анонсировал начало работы над некой «Аркой искусств» в центре города. В Instagram появились первые фото незаконченного проекта.
Стало известно, какой будет «Арка искусств» в Уфе
Прежде всего, «Арка искусств» оказалась «Аркой Шевчука», и посвящена она 40-летию группы, которое празднуют в 2020 году.
Арка расположена на улице Ленина, напротив McDonald's. Сейчас в ней уже покрашены стены и частично выполнен рисунок, изображающий Юрия Шевчука с гитарой, передающего привет из космоса. Открытие запланировано на 20 июня.
Олег Кайбышев – автор огромных портретов Юрия Гагарина, Михаила Ферина и Мусы Гареева, украшающих стены уфимских домов.
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