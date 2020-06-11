В Уфе стартовал Фестиваль граффити

Работы начались во всех районах Уфы. Главные темы граффити – врачи, ученые, волонтеры, соцработники, курьеры и другие современные герои, а также тематическая линейка, посвященная российскому триколору.

В частности, на фасаде здания Городской клинической больницы №21 уже появилось граффити в честь медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Площадь рисунка – порядка 75 квадратных метров.

В скором времени появится изображение высотой в 23 метра и с подписью «Спасибо нашим докторам» на фасаде здания Республиканского кожно-венерологического диспансера №1 в Ленинском районе Уфы.

Подобные работы украсят и фасады ГКБ №3 в Демском районе, Детской городской поликлиники №2, Поликлиники №52 в Кировском районе, ГКБ №18 в Орджоникидзевском районе, ГКБ №13 и Детской поликлиники №3.