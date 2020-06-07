Стало известно, когда откроется ИКЕА в Уфе

Всего в России насчитывается 20 магазинов и студий ИКЕА. С третьего июня открыты два магазина и две дизайн-студии в Москве.

Завтра, восьмого июня, возобновляет работу магазин ИКЕА в Уфе, а также в Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Напротив остальных на сайте сети указано «Закрыт до дальнейшего уведомления».

В открывающихся магазинах обязательно будет ограничиваться количество посетителей, на сайте можно посмотреть степень загруженности, прежде чем отправляться за покупками. Также требуется ношение масок и соблюдение дистанции в 1,5 метра. Ресторан, детские комнаты и игровые зоны остаются закрытыми, оплачивать покупки рекомендуют картами.