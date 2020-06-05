Насколько Уфа восстановилась после ограничений по Covid-19?

Основные характеристики в этом индексе – поиск тех или иных услуг и товаров, а также адресов организаций, в которых этих услуги и товары можно приобрести. Сегодняшние показатели сравниваются с теми, которые были до введения жестких ограничений.

В Уфе индекс восстановления на пятое июня составил 79%, +0,9% за день. Это средний показатель в округе: в расположенных неподалеку Набережных Челнах и Магнитогорске дела обстоят лучше (91%), а в Екатеринбурге – хуже (66%).

Хуже всего ситуация в Сочи (45%), а также в Москве (48%), где ограничения в основном еще сохраняются, и в Санкт-Петербурге (55%).

Сейчас в Уфе работают торговые центры, МФЦ, заведения общепита, музеи и библиотеки.