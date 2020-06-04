МФЦ Уфы возвращаются к обычному режиму работы

Прием в порядке живой очереди уже ведется в следующих центрах:

– «Аркада» (Губайдуллина, 6);

– «ХБК» (Менделеева, 137, корпус 4);

– «ТЦ Башкортостан» (Менделеева, 205А).

Предварительная запись в этих отделениях отменяется за ненадобностью. Офисы работают с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, суббота и воскресенье –выходные дни.

С пятого июня 2020 года:

– «Интернациональная» (Интернациональная, 113);

– «Инорс» (Георгия Мушникова, 17);

– «Дема» (Дагестанская, 2);

– «Шакша» (55а);

– Отделение в селе Иглино ( Горького,6).

С восьмого июня 2020 года:

– «Сипайлово» (Баязита Бикбая, 44);

– «Рыльского» (Рыльского, 2/1).

При этом необходимость соблюдения масочного режима и социального дистанцирования в офисах МФЦ сохраняется.

Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать по телефонам контакт-центра: +7 (927) 3333 100, +7 (347) 246-55-33.

Напомним, что подать заявление на выплаты на детей можно не выходя из дома: