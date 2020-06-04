Во время действия строгих ограничений по коронавирусу многофункциональные центры города работали только по предварительной записи и принимали ограниченное количество посетителей.
МФЦ Уфы возвращаются к обычному режиму работы
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Прием в порядке живой очереди уже ведется в следующих центрах:
– «Аркада» (Губайдуллина, 6);
– «ХБК» (Менделеева, 137, корпус 4);
– «ТЦ Башкортостан» (Менделеева, 205А).
Предварительная запись в этих отделениях отменяется за ненадобностью. Офисы работают с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, суббота и воскресенье –выходные дни.
С пятого июня 2020 года:
– «Интернациональная» (Интернациональная, 113);
– «Инорс» (Георгия Мушникова, 17);
– «Дема» (Дагестанская, 2);
– «Шакша» (55а);
– Отделение в селе Иглино ( Горького,6).
С восьмого июня 2020 года:
– «Сипайлово» (Баязита Бикбая, 44);
– «Рыльского» (Рыльского, 2/1).
При этом необходимость соблюдения масочного режима и социального дистанцирования в офисах МФЦ сохраняется.
Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать по телефонам контакт-центра: +7 (927) 3333 100, +7 (347) 246-55-33.
Напомним, что подать заявление на выплаты на детей можно не выходя из дома:
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