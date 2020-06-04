Вопрос с благоустройством садовых товариществ Башкортостана решат в 2020 году

В планах проведение в садовые товарищества коммуникаций (вода, газ, электричество, тепло, канализация) и развитие инфраструктуры (в том числе обновление дорог).

Сам закон будет принят до конца июня, после этого разработают программу, в которой уже будут прописаны конкретные меры государственной поддержки, то есть сами работы начнутся не раньше 2021 года.

Предположительно, после принятия закона садоводы смогут рассчитывать и на компенсацию затрат на строительство объектов инфраструктуры в своих товариществах. Сейчас садовыми участками владеет порядка 40% семей Башкортостана.