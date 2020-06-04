В Уфе начался ремонт улицы Чудинова

Общая протяженность ремонтируемого участка – чуть больше километра. На первом этапе дорожники удаляют старые бордюры и обустраивают техническую полосу, затем приступят к подготовке асфальта на проезжей части к замене.

На время замены асфальта проезжая часть будет поэтапно перекрываться. Также планируется ремонт тротуаров и газонов, нанесение новой дорожной разметки.

Сейчас на улице Чудинова обновляют сквер «Дубки», недавно туда перенесли после реставрации знаменитый фонтан «Танцующие журавли». В сквере уже установлена спортивная площадка, работает видео-наблюдение, обустроены пешеходные зоны и обновлено освещение.