Улица Чудинова в Орджоникидзевском районе будет отремонтирована на участке от проспекта Октября до бульвара Славы.
В Уфе начался ремонт улицы Чудинова
Общая протяженность ремонтируемого участка – чуть больше километра. На первом этапе дорожники удаляют старые бордюры и обустраивают техническую полосу, затем приступят к подготовке асфальта на проезжей части к замене.
На время замены асфальта проезжая часть будет поэтапно перекрываться. Также планируется ремонт тротуаров и газонов, нанесение новой дорожной разметки.
Сейчас на улице Чудинова обновляют сквер «Дубки», недавно туда перенесли после реставрации знаменитый фонтан «Танцующие журавли». В сквере уже установлена спортивная площадка, работает видео-наблюдение, обустроены пешеходные зоны и обновлено освещение.
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