Строительство нового центра рядом с поселком Зубово Уфимского района завершилось 25 мая и он полностью готов принимать больных, но в некоторых отделениях по-прежнему ведутся строительные работы.
Новый инфекционный центр в Уфе принял первых пациентов с Covid-19
Сегодня, третьего июня, туда поступили два пациента с подтвержденным коронавирусом. Их перевели из уфимской инфекционной больницы, у обоих вызванная Covid-19 пневмония, легкие поражены на 25-35%, состояние средней степени тяжести, прогноз благополучный.
Ожидается, что инфекционный центр сможет принимать до 470 пациентов и поможет разгрузить больницы из ближайших городов, чтобы они могли вернуться к обычному режиму работы.
Он представляет собой одноэтажный комплекс площадью 16 квадратных километров с полностью изолированными отделениями, что очень важно при работе с такими заболеваниями, как Covid-19. Настолько крупный проект в короткие сроки в Башкортостане построили впервые.
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