Новый инфекционный центр в Уфе принял первых пациентов с Covid-19

Сегодня, третьего июня, туда поступили два пациента с подтвержденным коронавирусом. Их перевели из уфимской инфекционной больницы, у обоих вызванная Covid-19 пневмония, легкие поражены на 25-35%, состояние средней степени тяжести, прогноз благополучный.

Ожидается, что инфекционный центр сможет принимать до 470 пациентов и поможет разгрузить больницы из ближайших городов, чтобы они могли вернуться к обычному режиму работы.

Он представляет собой одноэтажный комплекс площадью 16 квадратных километров с полностью изолированными отделениями, что очень важно при работе с такими заболеваниями, как Covid-19. Настолько крупный проект в короткие сроки в Башкортостане построили впервые.