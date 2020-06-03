Голосование проходило с 29 по 31 мая в режиме онлайн. На обсуждение выносилось два варианта, голосующие могли определить, какой из них благоустроят в первую очередь.
Уфимцы проголосовали за реконструкцию озера в парке «Волна»
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ufacity.info
Первый вариант – реконструкция озера в парке «Волна» в Ленинском районе Уфы.
Второй вариант – комплесный. В него входили благоустройство сквера перед БГПУ, сквера БГПУ «Студенческий», сквера перед музыкальной школой №1 и сквера на Советской площади в Кировском районе.
Уфимцы проголосовали за то, чтобы в первую очередь реконструировали озеро в парке «Волна». Работы начнутся в 2021 году. Скверы тоже благоустроят, но позже.
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