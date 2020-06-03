Уфимцы проголосовали за реконструкцию озера в парке «Волна»

Первый вариант – реконструкция озера в парке «Волна» в Ленинском районе Уфы.

Второй вариант – комплесный. В него входили благоустройство сквера перед БГПУ, сквера БГПУ «Студенческий», сквера перед музыкальной школой №1 и сквера на Советской площади в Кировском районе.

Уфимцы проголосовали за то, чтобы в первую очередь реконструировали озеро в парке «Волна». Работы начнутся в 2021 году. Скверы тоже благоустроят, но позже.