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Уфимцы проголосовали за реконструкцию озера в парке «Волна»

Голосование проходило с 29 по 31 мая в режиме онлайн. На обсуждение выносилось два варианта, голосующие могли определить, какой из них благоустроят в первую очередь.

  • ufacity.info

Первый вариант – реконструкция озера в парке «Волна» в Ленинском районе Уфы.

Второй вариант – комплесный. В него входили благоустройство сквера перед БГПУ, сквера БГПУ «Студенческий», сквера перед музыкальной школой №1 и сквера на Советской площади в Кировском районе.

Уфимцы проголосовали за то, чтобы в первую очередь реконструировали озеро в парке «Волна». Работы начнутся в 2021 году. Скверы тоже благоустроят, но позже.

Павел Авдеев,
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