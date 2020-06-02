Празднование Дня города в Уфе могут перенести

Об этом сегодня, второго июня, на совещании сообщил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.

Он направил на обсуждение в горсовет предложение перенести празднование Дня города, который традиционно отмечается в День России 12 июня, на 11 октября, когда отмечают День республики.

По словам мэра, это необходимая мера, так как сейчас невозможно проведение каких-либо массовых мероприятий. Праздничный салют также может состояться в октябре.