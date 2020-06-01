Детские санатории и лагеря различных типов в республике будут открываться поэтапно. Полный запуск работы всех подобных учреждений возможен уже к середине лета.
Когда в Башкортостане откроются детские лагеря?
В детских санаториях с восьмого июня начнется подготовка к приему гостей, первые смены заедут уже 15 июня.
В школьных лагерях, а также лагерях труда и отдыха подготовка начнется 22 июня. Пока что планируется их открытие первого июля. Первоначальной датой было 13 июля, и если ситуация по коронавирусу в регионе ухудшится, возможен перенос на эту дату.
На сегодняшний день в Башкортостане зарегистрировано более двух тысяч организаций, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением. Как ожидается, в 2020 году они примут порядка 200 тысяч детей.
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