Депутаты Госсобрания республики подготовили новые поправки в закон о реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Они затронут продажу алкоголя в розничных магазинах.
В Башкортостане изменится время продажи алкоголя
Как сообщает агентство «Башинформ», действующее на данный момент в республике ограничение на продажу алкоголя с 22.00 до 10.00 часов в соответствии с новым законом утратит силу.
Алкоголь будут продавать с 8.00 до 23.00, плюс Госкомитет республики получит право устанавливать дополнительные ограничения на территории всего Башкортостана или отдельных муниципалитетов. Это позволит ограничивать продажу локально и временно, в зависимости от ситуации.
Новый законопроект уже принят, текст направлен на подпись главе республики. Как ожидается, он вступит в силу с первого июля 2020 года.
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