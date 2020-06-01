В Башкортостане открываются торговые центры, музеи и библиотеки

Торговые центры открываются с сегодняшнего дня, первого июня, соответствующий указ будет подписан и опубликован к 13.00.

В них будут работать только магазины. Фудкорты, детские комнаты, все организации общепита и кинотеатры остаются закрытыми.

В торговых комплексах обязательно соблюдать масочный режим. В случае выявления большого количества нарушений центр снова закроют.

Также разрешена работа музеев и библиотек, имеющих отдельный вход. В них тоже должны соблюдаться масочный режим, температурный контроль и порядок дезинфекции помещений.