Как и ожидалось, с первого июня вступают в силу новые послабления по режиму повышенной готовности. В республике разрешена работа торговых центров и некоторых досуговых учреждений.
В Башкортостане открываются торговые центры, музеи и библиотеки
Торговые центры открываются с сегодняшнего дня, первого июня, соответствующий указ будет подписан и опубликован к 13.00.
В них будут работать только магазины. Фудкорты, детские комнаты, все организации общепита и кинотеатры остаются закрытыми.
В торговых комплексах обязательно соблюдать масочный режим. В случае выявления большого количества нарушений центр снова закроют.
Также разрешена работа музеев и библиотек, имеющих отдельный вход. В них тоже должны соблюдаться масочный режим, температурный контроль и порядок дезинфекции помещений.
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