На следующей неделе состоится открытое обсуждение Генплана Уфа 2040

Обсуждение пройдет 5 июня в 12.00 в онлайн-формате. Соберутся архитекторы, урбанисты, общественники, бизнесмены и политики и обсудят будущий Генеральный план Уфы.

Принять участие могут все желающие, зарегистрировавшись здесь. Ссылку разошлют за час до начала конференции.

Программа:

1. Обсуждение материалов разработки проекта Генплана Уфы (директор НИиПИ Генплана Москвы, разработчик Генплана Уфы О.Д. Григорьев).

2. Мнения городских активистов (Р. Билалов, С. Сырыгин («ВелоУфа«), В. Литвинчук (Ilovesupersport), К. Абрамичева (СПЧ)).

3. Сохранение памятников истории и архитектуры (О. Полстовалов (Управление Госохраны), Э. Маулимшина (СПЧ)).

4. Союз архитекторов — транспорт, «лицо» города (Д. Винкельман, П. Мазин, Л. Дубинский, А.Ильин, С.Кучеров, Т. Шабаев, А. Катасонова, О. Сарапулова (Советник главы республики по общественным пространствам)).

5. Патриархи — бывшие главные архитекторы о Генплане (Р. Маскулов, И. Ибрагимов)

6. Экология Города — леса в городской черте (их использование и уход), ливневая канализация и сброс в реки, санитарно-защитные зоны в городе (Ш. Валеев, Р. Фаткуллин, П. Вишневская (СПЧ)).

7. Потребности жителей. Самоуправление (В. Беляков (СПЧ), В. Кобзев (СПЧ), С. Морунов).