В Уфе перекрыли движение транспорта по двум улицам

Участок улицы Комсомольской от Бессонова до Города Галле будет полностью закрыт для транспорта c сегодняшнего дня, 30 мая, до 24.00 шестого июля 2020 года.

Работы на Комсомольской в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались в прошлом году и завершатся в конце 2021 года.

Также с 19.00 30 мая до 21.00 четвертого июня будет закрыта проезжая часть улицы Новомостовой в районе административного здания №3 для выполнения работ по капитальному ремонту участка тепловой сети.