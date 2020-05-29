В Уфе на два дня перекроют движение транспорта по одной из улиц

С 20.00 29 мая до 20.00 31 мая будет перекрыто движение транспорта по улице Кирова в района дома №130.

На коротком участке дороги ведутся строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и канализации, по завершении которых будет заменен верхний слой асфальта.

28 мая в Кировском районе Уфы стартовали также работы на всей протяженности улицы Сун-Ят-Сена – от Ветошникова до Менделеева. В ближайшее время на этой улице будет частично перекрываться движение транспорта.