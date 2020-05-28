Стартовал капитальный ремонт фасадов двух исторических зданий в «Черниковке», признанных памятниками архитектуры 20 века.
В Уфе реставрируют знаменитые восьмиэтажки
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Восьмиэтажки были построены в 1954 и 1957 годах, их спроектировали ленинградские архитекторы. В то время это были первые высотки в Уфе.
В 2020 году отреставрируют балконы и восстановят все декоративные элементы сталинского ампира – лепнину, балюстрады.
В последнее время жители много жаловались на плачевное состояние зданий: куски штукатурки и даже целые кирпичи сыпались прямо на головы прохожих на красной линии улицы Первомайской.
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