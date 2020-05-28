В Уфе реставрируют знаменитые восьмиэтажки

Восьмиэтажки были построены в 1954 и 1957 годах, их спроектировали ленинградские архитекторы. В то время это были первые высотки в Уфе.

В 2020 году отреставрируют балконы и восстановят все декоративные элементы сталинского ампира – лепнину, балюстрады.

В последнее время жители много жаловались на плачевное состояние зданий: куски штукатурки и даже целые кирпичи сыпались прямо на головы прохожих на красной линии улицы Первомайской.