В Уфе ограничили движение транспорта по одной из улиц

Асфальт заменят на всей протяженности улицы Сун-Ят-Сена – от Ветошникова до Менделеева.

Сроки проведения работ не обнародованы. В ближайшее время на этом участке будет частично перекрываться движение транспорта. На объекте установлены предупреждающие знаки и таблички.

С 2019 года в республике стартовал проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого в течение года поэтапно обновляется дорожное полотно на самых проблемных и востребованных участках республики. Он завершится в 2024 году.