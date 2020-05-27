В Уфе перекроют движение транспорта по Затонскому шоссе и одной из улиц

Четыре полосы улицы Комсомольской на участке от Города Галле до 50 лет СССР будут закрыты до 24.00 второго июня 2020 года в связи с реконструкцией

На этом участке ведутся работы по строительству ливневого коллектора и устройству газопровода. Ранее он был перекрыт для движения по половине проезжей части, теперь его закроют полностью в целях безопасности.

Также с сегодняшнего дня, 27 мая, по 10 июня будет частично ограничено движение транспорта по Затонскому шоссе в связи с благоустройством дороги. В этот период с 8.00 до 19.00 будут перекрываться крайняя левая и крайняя правая полосы движения в обе стороны.