В шорт-лист всероссийского конкурса идей для новых городских достопримечательностей «Культурный след» вошли два арт-объекта от уфимских авторов.
В Уфе может появиться памятник Довлатову и Платонову, а также книжный арт-дворик
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kultsled.ru
Всего на конкурс подали более 800 заявок из 64 регионов России. В шорт-листе 15 проектов.
Первый из уфимских проектов посвящен необычной встрече писателей Сергея Довлатова и Андрея Платонова, описанной в повести «Ремесло». По мнению автора, архитектурная композиция на улице Гоголя может стать одной из основных достопримечательностей Уфы.
Второй уфимский проект в шорт-листе – это книжный арт-дворик. По замыслу автора, здесь можно будет поставить литературные скамейки и стенды мобильных библиотек. Стены домов вокруг украсит стрит-арт.
В ближайшее время в Уфе пройдут слушания по арт-объектам из шорт-листа «Культурного следа», пять объектов, которые выберут жители, будут реализованы до конца этого года на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.
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