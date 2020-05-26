В Уфе может появиться памятник Довлатову и Платонову, а также книжный арт-дворик

Всего на конкурс подали более 800 заявок из 64 регионов России. В шорт-листе 15 проектов.

Первый из уфимских проектов посвящен необычной встрече писателей Сергея Довлатова и Андрея Платонова, описанной в повести «Ремесло». По мнению автора, архитектурная композиция на улице Гоголя может стать одной из основных достопримечательностей Уфы.

Второй уфимский проект в шорт-листе – это книжный арт-дворик. По замыслу автора, здесь можно будет поставить литературные скамейки и стенды мобильных библиотек. Стены домов вокруг украсит стрит-арт.

В ближайшее время в Уфе пройдут слушания по арт-объектам из шорт-листа «Культурного следа», пять объектов, которые выберут жители, будут реализованы до конца этого года на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.