В Уфе в рекордные сроки построили новый инфекционный центр

Сегодня, 25 мая, первый заместитель премьер-министра Правительства республики Андрей Назаров сообщил в соцсетях о том, что строительство центра завершено.

«Сегодня, как и обещали, завершили строительство нового инфекционного центра. Теперь его полноправными хозяевами становятся медики. До первого июня будут проводиться пуско-наладочные работы и запускаться специализированное оборудование; одновременно прогонят вентиляцию. Сегодня лично еще раз все обошел, все пощупал своими руками.

Уверен, что с учетом рекордных сроков строительства – 55 дней – это настоящий успех. Возможным он стал благодаря быстрой мобилизации и отказу от традиционных для нас бюрократических подходов к работе. Второй фактор успеха – самоотверженный и профессиональный труд строителей. Они работали и днем и ночью. Это был настоящий подвиг. Я им бесконечно благодарен. Всем здоровья!», – написал Назаров.

Ожидается, что инфекционный центр сможет принимать до 470 пациентов при пиковой нагрузке. Настолько крупный проект в короткие сроки в Башкортостане построили впервые.