Со вторника отключат воду в трех районах Уфы

27-28 мая

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 27 мая до 10.00 28 мая:

Улица Коммунаров – дома 66, 66/1, 66/2.

Улица Димитрова – дома 91, 93, 95, 97, 94, 94а, 96, 98, 100.

Улица Бурзянская – дома 5, 7, 9, 11.

Улица Розы Люксембург – дома 102, 104, 106, 105, 105а, 109, 111, 113, 117, 123, 125, 127, 139, 141, 143, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 134а, 130а, 136, 136а, 138, 138а, 140, 140а, 142.

Улица Дизельная – дома 79, 81, 83, 105а.

28 мая

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 18.00:

Улица Мушникова – дома 7/3, 9/5, 13/6, 13/7, 13/8.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Улица Карла Маркса – дома 56, 58.