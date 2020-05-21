Мэрия Уфы проведет рейтинговое голосование по приоритетному благоустройству общественных территорий. Работы начнутся в 2021 году.
Уфимцы могут выбрать территорию для благоустройства
Голосование пройдет с 06.00 часов 29 мая по 24.00 часов 31 мая 2020 года дистанционно на площадке RegionRB.
На голосование выносятся два пространства:
1. Озеро в сквере «Волна» в Ленинском районе и прилегающие территории.
2. Сквер перед БГПУ, сквер БГПУ «Студенческий», сквер перед музыкальной школой №1 и сквер на Советской площади в Кировском районе.
Вариант, набравший наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году в первую очередь.
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