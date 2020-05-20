В Орджоникидзевском районе Уфы продолжается обновление сквера «Дубки». По итогам благоустройства он превратится в полноценную зону отдыха.
В сквере «Дубки» появятся спорткомплекс и детская площадка
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ufacity.info
Сквер «Дубки» расположен на улице Чудинова, недавно туда перенесли после реставрации знаменитый фонтан «Танцующие журавли».
Сегодня, 20 мая, там монтировали спорткомлекс, который включает в себя восемь тренажеров и шесть воркаут-элементов. Длина спортивной площадки – 38 метров, ширина – 12 метров.
Также ведется монтаж оборудования детской площадки. В ее центре будет построен игровой комплекс в форме корабля, будут смонтированы горки и качели. Площадь детской площадки – около 400 квадратных метров.
После установки оборудования будет обустроенное резиновое покрытие обеих площадок. Кроме того, на блоках по краям площадок планируется установить деревянные лавочки для посетителей зоны отдыха.
В сквере уже работает видео-наблюдение, обустроены пешеходные зоны и обновлено освещение. Продолжаются работы по укладке брусчатки.
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