В сквере «Дубки» появятся спорткомплекс и детская площадка

Сквер «Дубки» расположен на улице Чудинова, недавно туда перенесли после реставрации знаменитый фонтан «Танцующие журавли».

Сегодня, 20 мая, там монтировали спорткомлекс, который включает в себя восемь тренажеров и шесть воркаут-элементов. Длина спортивной площадки – 38 метров, ширина – 12 метров.

Также ведется монтаж оборудования детской площадки. В ее центре будет построен игровой комплекс в форме корабля, будут смонтированы горки и качели. Площадь детской площадки – около 400 квадратных метров.

После установки оборудования будет обустроенное резиновое покрытие обеих площадок. Кроме того, на блоках по краям площадок планируется установить деревянные лавочки для посетителей зоны отдыха.

В сквере уже работает видео-наблюдение, обустроены пешеходные зоны и обновлено освещение. Продолжаются работы по укладке брусчатки.