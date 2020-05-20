Тема противостояния врачей и пандемии Covid-19 уже стала главным символом 2020 года. Нынешний непростой период в истории республики могут увековечить в центре города.
В Уфе может появиться аллея врачей
Такую идею предложил глава республики Радий Хабиров сегодня, 20 мая, во время онлайн-встречи с волонтерами.
По словам Хабирова, сейчас мы переживаем уникальные события, так как впервые за всю новейшую историю столкнулись с такой угрозой, и подвиг врачей, сражающихся с эпидемией на передовой, надо отметить.
Он предложил расположить аллею врачей в центре города и высадить особенными деревьями. Никакие подробности этой задумки пока неизвестны.
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