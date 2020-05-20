В Уфе может появиться аллея врачей

Такую идею предложил глава республики Радий Хабиров сегодня, 20 мая, во время онлайн-встречи с волонтерами.

По словам Хабирова, сейчас мы переживаем уникальные события, так как впервые за всю новейшую историю столкнулись с такой угрозой, и подвиг врачей, сражающихся с эпидемией на передовой, надо отметить.

Он предложил расположить аллею врачей в центре города и высадить особенными деревьями. Никакие подробности этой задумки пока неизвестны.