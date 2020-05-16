Ранее в сети распространились слухи о том, что в 21-й больнице вспышка заболевания. В Минздраве прокомментировали эту информацию.
В Уфе одно из отделений больницы №21 закрыто на карантин
Как сообщает пресс-служба Минздрава, никакой вспышки нет: в отделении кардиологии ГКБ №21 выявлен один пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Сейчас этот пациент и все контактировавшие с ним лица из числа врачей и больных изолированы, все проверяются на коронавирус.
Кардиологическое отделение закрыто на карантин и дезинфицируется, остальные работают в штатном режиме. После проведения всех необходимых мероприятий отделение откроется уже в понедельник, 18 мая.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.