В Уфе временно закроют движение транспорта по двум улицам

На улице Комсомольской будет закрыта проезжая часть с 09.00 до 21.00 часов 16 мая и 17 мая на участке от перекрестка с Города Галле до перекрестка с Малой Тихорецкой в связи с проведением ямочного ремонта.

На улице Мустая Карима сегодня, 16 мая, также будет закрыто движение транспорта на участке от Кирова до Достоевского. На этом участке «БашРТС» ведет работы по устранению протечки.

Напомним, что на данный момент в центре города перекрыто или частично ограничено движение транспорта по улицам Кирова и Ленина, Заки Валиди и Советской площади.