Перекрытие проезжей части на двух улицах может создать пробки в пиковые часы в центре города. Работы продлятся около трех недель.
В Уфе ограничили движение транспорта по двум улицам
МУП «Уфаводоканал» проводит капитальный ремонт трубопровода по улицам Кирова и Ленина.
В связи с этим в период с 14 мая по 6 июня будет частично ограничено движение транспорта на участке от улицы Мустая Карима до жилого дома №56 по улице Ленина – так, как указано на схемах выше.
Напомним, что до 19 мая в центре Уфы также будет закрыто движение транспорта на всех полосах проезжей части улицы Заки Валиди от перекрестка с Гоголя до перекрестка с Аксакова, а также до 10 декабря ведутся работы на Советской площади.
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