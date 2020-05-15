В Уфе ограничили движение транспорта по двум улицам

МУП «Уфаводоканал» проводит капитальный ремонт трубопровода по улицам Кирова и Ленина.

В связи с этим в период с 14 мая по 6 июня будет частично ограничено движение транспорта на участке от улицы Мустая Карима до жилого дома №56 по улице Ленина – так, как указано на схемах выше.

Напомним, что до 19 мая в центре Уфы также будет закрыто движение транспорта на всех полосах проезжей части улицы Заки Валиди от перекрестка с Гоголя до перекрестка с Аксакова, а также до 10 декабря ведутся работы на Советской площади.